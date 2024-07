Tennis: partito il Trophy Tour verso le Atp Finals di Torino

È partito oggi da Palazzo civico di Torino il Trophy Tour della coppa delle Nitto Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena. Prima tappa aperta al pubblico del viaggio del trofeo saranno, da questo pomeriggio al 10 luglio, le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, host partner delle Finals. Dal 12 al 21 luglio il trofeo potrà poi essere ammirato nella sede di Area X di Intesa Sanpaolo Assicura e una tappa è prevista anche al Grattacielo della Regione, che il 13 e 14 settembre accoglierà anche una delle tappe di Tennis in Città. Nel corso del Trophy Tour le istituzioni e i partner coinvolti nelle Nitto Atp Finals 2024 potranno ospitare il trofeo che, per la prima volta, toccherà le più importanti città d'Italia e varcherà i confini nazionali, raggiungendo ad esempio Bruxelles. "Obiettivo di quest'anno - dice il sindaco Stefano Lo Russo - è bissare il successo dell'anno scorso, anzi incrementarlo". Il tutto sempre con uno sguardo al futuro. "Siamo impegnati - ricorda il sindaco -, nell'ambito di una complessa partita, a tenere le Finals anche per la prossima edizione. Siamo consapevoli che la competizione internazionale è estremamente dura e anche basata molto su elementi di carattere economico. È evidente che occorre un gioco di squadra, innanzitutto col governo, che auspico possa continuare a credere nella possibilità che le Finals rimangano in Italia. Il team Torino-Piemonte può fare bene in ottica sinergica, è chiaro che dipenderà tantissimo da cosa deciderà di fare il governo". La sottosegretaria alla presidenza della Regione, Claudia Porchietto, assicura che "la Regione viaggia in sinergia col Comune per far sì che porti a risultati positivi". "Da mesi stiamo lavorando per questa edizione e per mettere insieme i tasselli per andare avanti anche per la prossima - conclude il consigliere Fitp Pierangelo Frigerio - e speriamo che governo e Atp siano con noi, c'è bisogno della collaborazione di tutti".