Tennis: per Cocciaretto ed Errani esordio facile in Romania

Esordio tranquillo per Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani nel 'Transylvania Open' (Wta 250), torneo indoor di Cluj-Napoca, in Romania. Cocciaretto, n.56 del ranking e 5 del seeding, ha liquidato 6-0, 6-1, in un'ora e cinque minuti, la colombiana Emiliana Arangio, n.122 del ranking, promossa dalle qualificazioni dove al turno decisivo aveva superato Lucrezia Stefanini (n.158), costretta al ritiro per un problema fisico all'inizio del set decisivo. Errani (n.98) ha battuto 6-2, 6-4, in un'ora e venti minuti, la statunitense Caty McNally (n.170). firmando il terzo successo in altrettante sfide con la 22enne di Cincinnati.