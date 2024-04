Tennis: Rouen, Martina Trevisan elimina l'ex n.1 Osaka

Nel torneo Wta 250 di Rouen, su terra battuta, Martina Trevisan ha eliminato al primo turno la giapponese Naomi Osaka, prima testa di serie ed ex n.1 del mondo. Il successo della tennista fiorentina, n.78 del ranking, è arrivato in due set: 6-4, 6-2. Osaka, vincitrice di quattro titoli del Grande Slam, era al rientro sulla terra dopo la sconfitta al primo turno del Roland-Garros nel 2022. Diventata mamma nel 2023, tornando sul circuito all'inizio del 2024, l'attuale n. 192 del mondo proseguirà ora con il torneo Wta 1000 di Madrid. "Sono molto contenta di questa vittoria. E' stato un onore affrontare una giocatrice come lei che è una gran persona dentro e fuori dal campo - le parole a fine match di una Trevisan raggiante -. Sono scesa in campo per cercare di vincere la partita, ho giocato in maniera molto consistente e sono soddisfatta del tennis che ho espresso".