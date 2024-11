Tennis: Rybakina 'Ivanisevic il mio nuovo coach'

"Goran Ivanisevic sarà il mio nuovo coach". Lo ha annunciato Elena Rybakina alla vigilia delle WTA Finals in programma a Riad: la tennista russa, naturalizzata kazaka, sarà la prima avversaria di Jasmine Paolini in Arabia Saudita. Ha detto di sentirsi all'inizio di "una nuova fase della mia carriera". Quanto a Ivanisevic, a lungo l'allenatore di Novak Djokovic fino alla scorsa primavera, ha sottolineato che "è un grande campione, ha tanta esperienza. Non vedo l'ora di iniziare. Siamo entrati in contatto grazie all'aiuto degli agenti e abbiamo deciso di cominciare a lavorare insieme. Io certamente volevo lavorare con lui, e sono sicura che anche lui lo volesse. Per me è interessante, voglio imparare. Sarà una cosa nuova, sono molto felice, vedremo come andrà". Ivanisevic seguirà Rybakina a partire dalla preparazione invernale per la stagione 2025.