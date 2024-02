Tennis: Rybakina si ritira, Paolini in semifinale a Dubai

Prima semifinale in un torneo '1000' per Jasmine Paolini che approda, senza giocare, al penultimo atto del "Duty Free Tennis Championships" in corso sul cemento di Dubai. Nei quarti l'azzurra n.26 del ranking ha beneficiato del forfait della kazaka Elena Rybakina, n.4,una delle giocatrici più in forma del momento, costretta al ritiro per un virus gastrointestinale. Domani Paolini si giocherà l'ingresso in finale o con la ceca Marketa Vondrousova, n.8 del ranking, campionessa all'ultimo Wimbledon, o con la romena Sorana Cirstea, n.22 WTA.