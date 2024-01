Tennis, Sinner avanza al terzo turno degli Australian Open

Jannick Sinner si qualifica per il terzo turno degli Australian Open di tennis. Il giovane altoatesino di 22 anni, attualmente numero 4 al mondo, ha sconfitto in modo netto con un punteggio di 6-2 6-2 6-2 il 23enne olandese Jesper de Jong (n.161). Ora dovrà affrontare il vincitore dell'incontro in programma oggi tra l'argentino Sebastian Baez (n.29) e il colombiano Danel Galan (n.87).