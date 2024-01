Tennis: Sinner batte anche Ruud al Kooyong Classic

Jannik Sinner si è sbarazzato in meno di un'ora e un quarto di Casper Ruud, sconfitto 6-2 6-3 nella seconda partita dell'azzurro al Kooyong Classic, torneo esibizione in corso a Melbourne. Dopo la vittoria sull'australiano Marc Polmans, con qualche incertezza nel primo set a causa anche del vento, Sinner ha sfoderato una prestazione autorevole contro il norvegese, che ha vinto appena otto punti in risposta nel match.