Tennis: Sinner in finale a Rotterdam, sarà n.3 al mondo

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, 6-4. L'accesso alla finale garantisce all'azzurro l'ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificata nella classifica di lunedì prossimo se domani dovesse battere l'australiano Alex De Minaur, ma comunque lo sarà in quella del 26 febbraio.