Tennis: Sinner risponde a Totti 'mi ha portato fortuna'

Divertente botta e risposta a distanza tra Francesco Totti e Jannik Sinner. Dopo le parole dell'ex n. 10 della Roma a Sky Sport ("Da quando ha giocato con me non ha più perso", riferendosi all'esibizione di padel agli Internazionali d'Italia 2023), il tennista ha risposto attraverso l'account ufficiale di Milano-Cortina 2026: "Giocare con Totti mi ha portato fortuna. Se Francesco sciasse con me, lo vedremmo alle Olimpiadi".