Tennis: Sonego ko ad Halle, ai quarti avanza Zverev

Si ferma agli ottavi il cammino di Lorenzo Sonego al torneo Atp 500 di Halle. Il tennista azzurro ha ceduto ad Alexander Zverev che, reduce dalla finale persa in cinque set a Parigi contro Carlos Alcaraz, si è qualificato per i quarti di finale del torneo tedesco sull'erba imponendosi 6-4, 7-6 in un'ora e 42 minuti di gioco. Un lungo braccio di ferro: da una parte la potenza del tedesco, autore di 7 ace, del 79% di prime messe in campo e dell'86% dei punti fatti con la prima, dall'altra la caparbietà di Sonego capace di resistere cercando, punto dopo punto, di migliorare la resa alla risposta e di reggere sulla difficile diagonale del rovescio. Ai quarti Zverev attende il francese Arthur Fils che ha superato per 6-3, 6-4 il tedesco Dominik Koepfer. Domani lottano per i quarti Jannik Sinner e Matteo Berrettini.