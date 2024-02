Jasmine Paolini vola in finale al torneo Wta 1000 di Dubai. La tennista azzurra ha battuto la romena Cirstea in due set con il punteggio di 6-2 7-6 e domani affronterà per il titolo la vincente dell'altra semifinale tra Swiatek e Kalinskaya. Da lunedì Paolini per la prima volta entra nella top 20 del ranking mondiale.