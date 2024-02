Tennis: Vavassori e Cobolli fuori a Buenos Aires e DelRay Beach

In attesa dell'impegno di Jannik Sinner in semifinale al torneo Atp di Rotterdam, non arrivano buone notizie per il tennis italiano: Andrea Vavassori e Flavio Cobolli sono stati sconfitti a Buenos Aires e DelRay Baech e lasciano i due tornei. In Argentina Vavassori si è arreso in due set allo spagnolo Carlos Alcaraz: lo spagnolo, numero 2 della classifica mondiale, si è imposto per 7-6 (7/1), 6-1. Negli Usa Cobolli ha ceduto per 6-4, 6-2 al padrone di casa Frances Tiafoe, testa di serie numero 2 del torneo.