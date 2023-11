Tennis: Volandri punta Malaga 'tanti forti, Italia funziona'

"Sento che stiamo facendo il massimo. Per me ci sono delle difficoltà in più a causa del numero di giocatori forti tra i quali scegliere. In Spagna avremo quattro giorni per stare assieme e prepararci al meglio". Il capitano azzurro in Coppa Davis, Filippo Volandri, dalla Atp Finals lancia la volata verso l'appuntamento conclusivo del torneo a squadre. "Ci sono - ha aggiunto parlando all'Ansa - grandi prospettive, ogni anno abbiamo progetti nuovi, giocatori nuovi, ambizioni nuove. Quello del tennis in Italia è un sistema che funziona. Personalmente ho la fortuna di avere tanti giocatori di alto livello, anche se mi complica un po' le cose per quanto riguarda le scelte. Sento che stiamo facendo il massimo, ci sono delle difficoltà in più per il numero di giocatori forti tra i quali scegliere, in Spagna avremo quattro giorni per stare assieme e prepararci al meglio".