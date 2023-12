Tennis: Volandri 'Sinner lavora da n.1, può vincere slam'

"Sinner lavora per diventare numero uno. Può fare questo, vincere uno slam e anche più di uno. Quello che mi piace è che sta lavorando per questo, poi vedremo quanto tempo ci metterà". Lo ha detto Filippo Volandri, capitano non giocatore della nazionale azzurra, reduce dalla vittoria della Coppa Davis, a margine del premio "Sport&Cultura" dell'ASI. "Berrettini? Sta bene, si sta allenando. Sta ristrutturando il team e questo è importante perché dà nuovi stimoli. Incrociamo le dita. Gli altri ragazzi anche sono tutti in preparazione invernale nelle poche settimane che hanno a disposizione dopo la Davis, ma con l'entusiasmo della vittoria che gli dà una spinta per il futuro", ha aggiunto Volandri che sulle prospettive del 2024 ha concluso: "La squadra è giovane, ci poniamo di vincere la Davis con Berrettini".