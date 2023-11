Tennis: Wawrinka stop, Sinner niente doppio contro Djokovic

Nei 16mi del Master 1000 di Parigi oggi era previsto l'esordio di Jannik Sinner, che avrebbe dovuto iniziare il suo cammino in doppio insieme a Stan Wawrinka. Ma lo svizzero, che aveva chiuso il match di primo turno perso contro Dominic Thiem a notte fonda, si è ritirato e la coppia non è più in tabellone. Il duo serbo Novak Djokovic-Miomir Kecmanovic affronterà l'ecuadoriano Gonzalo Escobar ed il kazako Aleksandr Nedovyesov.