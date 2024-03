Tennis: Wta Miami; eliminate Swiatek e Gauff

Eliminazioni a sorpresa nel tabellone femminile del Masters 1000 di Miami: salutano infatti il torneo la numero uno al mondo, Iga Swiatek eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova e la numero 3 Coco Gauff battuta dalla francese Caroline Garcia. La vittoria della Alexandrova, che ha battuto Swiatek in due set, 6-4 6-2, è stata la sorpresa della giornat. "Sono delusa, ovviamente, perché pensavo di giocare meglio qui a Miami", ha ammesso Swiatek. "Ma lei ha giocato un match superbo, ed è stata ovviamente la migliore oggi", ha continuato la polacca. Poche ore prima, anche la n. 3 del mondo, l'americana Coco Gauff, era stata eliminata dal torneo della Florida dalla francese Caroline Garcia (n. 27 del mondo) per 6-3, 1-6, 6-2 in 1 ora e 43 minuti.