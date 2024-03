La kazaka Elena Rybakina è la prima finalista del Wta 1000 di Miami. In semifinale ha battuto la bielorussa Viktoria Azarenka in tre set con il punteggio di 6-4, 0-6, 7-6 dopo due ore e 36 minuti di gioco. In finale Rybakina affronterà la vincente dell'altra semifinale che vedrà opposte la russa Ekaterina Alexandrova e la statunitense, Danielle Collins