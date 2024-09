Tennis:Alcaraz litiga con giudice sedia 'non posso giocare così'

Continua a mostrare segni di nervosismo Carlos Alcaraz. Nel bel mezzo del match di Pechino vinto contro il francese francese Mpetshi Perricard, lo spagnolo non ha potuto fare a meno di mostrare il suo disaccordo con ciò che gli era appena successo durante la partita del China Open. Mentre serviva per il primo set gli è stato dato un avvertimento per aver superato il tempo di servizio e così ha dato sfogo alla sua rabbia contro il giudice di sedia. "Non posso giocare a tennis in questo modo. Questo non è tennis. Cos'è questo?" "Non mi hanno mai dato un avvertimento in vita mia", ha osservato anche Alcaraz, sottolineando che ne ha avuti due durante il set. Da parte sua il pubblico presente sugli spalti è scoppiato in un applauso dopo aver ascoltato le lamentele del tennista spagnolo che poi avrebbe vinto la partita 6-4, 6-4.