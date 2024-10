Tennis:Parigi-Bercy;Sinner esordio con Shelton o Auger-Aliassime

Sorteggiato il tabellone del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione che andrà in scena a Parigi-Bercy. Sei gli italiani in tabellone, guidati dal numero 1 del mondo Jannik Sinner che inizierà contro lo statunitense Ben Shelton o il canadese Felix Auger-Aliassime. L'azzurro insegue a Parigi il quarto Masters 1000 della stagione. Sinner potrebbe incontrare al terzo turno Matteo Arnaldi, numero 37, alla prima partecipazione a Parigi-Bercy. Il sanremese debutta contro Holger Rune, numero 14 del mondo. Nella parte alta anche Luciano Darderi (42) e Lorenzo Musetti. Darderi gioca per la prima volta l'ultimo Masters 1000 della stagione: inizierà contro l'olandese Tallon Griekspoor (35 ATP). Musetti, numero 17 ATP, giocherà a Parigi-Bercy per la quarta volta in carriera e giocherà al primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff (40). Nella parte bassa Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, numero 31, inizia la sua prima avventura al Rolex Paris Masters con un match affascinante e non semplice contro Richard Gasquet (133), alla sua ultima partecipazione nel torneo: il francese, infatti, si ritirerà l'anno prossimo al Roland Garros. Berrettini, numero 41, torna a Parigi-Bercy per la terza volta, e debutta contro l'australiano Alexei Popyrin (25).