Tennis:Wta; Rybakina risale al 4/o posto, Paolini è n.24

Un unico scambio di poltrona nella top ten del ranking, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek: la 22enne di Varsavia è per la 90esima settimana complessiva (la quindicesima consecutiva) al comando. In seconda posizione, stabile, c'è la bielorussa Aryna Sabalenka, riconfermatasi regina di Melbourne, staccata di 865 punti dalla leader. Sul terzo gradino del podio - ma ad oltre mille e settecento punti di distanza - c'è la statunitense Coco Gauff. Grazie al successo nel "500" di Abu Dhabi, secondo titolo vinto in questo 2024, risale in quarta posizione la kazaka Elena Rybakina, che scavalca l'altra statunitense Jessica Pegula, quinta, fuori gioco per tutto il mese a causa di un problema al collo, davanti alla tunisina Ons Jabeur, sesta. Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta, dopo la conclusione dei tornei di Abu Dhabi ("500") e Cluj-Napoca ("250"). Anche Questa settimana sono ancora sei le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini che guadagna una posizione e sale al numero 24, eguagliando il "best ranking". Alle sue spalle grazie agli ottavi a Cluj-Napoca un posto in più anche per Elisabetta Cocciaretto, che risale al numero 55 scavalcando Lucia Bronzetti, numero 56, che scende invece tre gradini. Per quanto riguarda i top del ranking Atp nessuna variazione di rilievo, mentre per l'Italia spicca il salto in avanti di Luciano Darderi che a Cordoba ha vinto il primo titolo ATP, guadagnando 60 posizioni in classifica e diventatndp il 48° italiano in Top 100 da quanto è stato introdotto il ranking computerizzato. Già sicuro dell'ingresso in Top 100 grazie al successo in semifinale, l'italoargentino è passato in una settimana da numero 136 a numero 76 del mondo.