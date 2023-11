Test MotoGp, Vinales più veloce a Valencia Maverick Vinales su Aprilia è stato il più veloce nei test MotoGp a Valencia. Marquez debutta in Ducati, Bagnaia 11/o. Top 10 per Marquez, Di Giannantonio, Bastianini e Marini. Cadute senza conseguenze per Martin, Binder e Acosta.