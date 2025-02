Thiago Motta: fiducia inalterata nella Juventus dopo la sconfitta col Benfica

"Non c'è stato nessun confronto, c'è la stessa fiducia": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, a chi gli chiede in conferenza stampa se avesse avuto un faccia a faccia con i dirigenti dopo la sconfitta contro il Benfica. E sul mercato: "Non ho nessuna aspettativa e non ne ho mai parlato - continua l'allenatore bianconero - e tra pochi giorni finisce: siamo in linea e in sintonia, lavoriamo per migliorare a partire già dalla gara di domani".