Thiago Motta sulla Juventus: "Gli infortuni non sono un alibi, ma una realtà"

"Gli infortuni non sono un alibi, ma è la realtà: non cerchiamo mai delle scuse, ma è un fatto": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulle tante assenze che hanno caratterizzato questi mesi di stagione dei bianconeri. "Anche altre squadre hanno vinto tanto e poi a causa degli infortuni hanno avuto alti e bassi - prosegue l'allenatore nella sua analisi - ma noi siamo migliorati rispetto all'inizio, stiamo crescendo: i tanti infortuni non ci hanno permesso di competere come avremmo voluto, ma non penso al passato e mi concentro sull'Empoli".