Thomas Bach eletto presidente onorario a vita del Cio

Thomas Bach, presidente uscente del Comitato internazionale olimpico (Cio) è stato eletto all'unanimità, su proposta del vicepresidente Nicole Hoevertsz, "presidente onorario a vita" del Cio stesso.

"Sono davvero emozionato ed estremamente grato per tutte le parole che avete espresso e per avermi concesso questo grande onore di eleggermi come vostro Presidente onorario - ha commentato Bach -. Come ho sempre detto, questo non è il lavoro di un solo uomo, ma il lavoro e i risultati di tutti noi. Ognuno di voi ha contribuito in modo particolare a questo successo, e a questa unità che abbiamo finalmente raggiunto e senza la quale non avremmo ottenuto nulla".

"Se non fossimo stati uniti nell'impegno verso i nostri valori, Dio solo sa dove saremmo ora".

Oggi la 144/a Sessione del Cio eleggerà il successore di Bach. I candidati alla presidenza sono sette.