Thomas Bach evita commenti su Kirsty Coventry per la presidenza del Cio

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha rifiutato di rispondere, in conferenza stampa, alla domanda se abbia fatto 'campagna' per Kirsty Coventry affinché gli succeda nelle elezioni alla presidenza del Cio di questa settimana. Coventry, 41 anni, ex nuotatrice dello Zimbabwe vincitrice di sette medaglie olimpiche e ministro dei giovani del suo paese, viene ritenuta uno dei tre principali favoriti di questa elezione, insieme a Juan Antonio Samaranch Junior e Sebastian Coe. Ma si dice che Bach stia cercando di convincere i membri del Cio a votare per Coventry, che farebbe parte della sua cerchia ristretta.

Se giovedì sarà eletta dai suoi colleghi del Cio a Costa Navarino, in Grecia, la 41enne Coventry sarà la prima donna a guidare il movimento olimpico. Oggi Bach, dopo la riunione del Comitato esecutivo del Cio, Bach ha rifiutato di esprimersi sulla questione. "Quello che mi sono sentito in dovere di dire sul profilo del mio successore, l'ho detto a Parigi durante l'Olimpiade - le parole di Bach -, spiegando la mia decisione al di là di ogni ragionamento sulla governance. Penso che sia il momento giusto per me di lasciare, perché è un tempo nuovo, che richiede nuovi leader, e non ho nulla da aggiungere a questo".

Bach ha poi detto che quando lascerà il suo incarico a giugno dopo 12 anni, sarà in pace con se stesso: "Sento di aver dato al movimento olimpico quello che, in tedesco, diremmo: 'Ich bin mit mir am Reinen'. Questo è in effetti... Ho la coscienza pulita, per così dire, nel presente".