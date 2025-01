Thomas Bach in Italia: incontri a Roma e Milano per Milano-Cortina 2026

Il presidente del Cio, Thomas Bach, sarà in Italia dal 2 al 6 febbraio a un anno dai Giochi di Milano-Cortina 2026. Lo ha annunciato il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, nella Giunta che si è tenuta a Taranto: il presidente del comitato olimpiaco internazionale è atteso a Roma e a Milano per incontri istituzionali anche in vista della cerimonia di "One Year to go" prevista a Milano il 6 febbraio.

Malagò ha informato anche la Giunta sulle garanzie economiche presentate ieri dal Governo per ottenere l'assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili del 2028, assegnazione che è prevista per il 30 gennaio a Losanna. Infine ha annunciato che il 31 gennaio alle ore 14 il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi incontrerà in Sala Giunta al Foro Italico i 21 Presidenti Regionali del CONI.