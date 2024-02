Tiro a volo: CdM, ori Italia nel Trap con Rossi e De Filippis

Doppio successo per l'Italia del tiro a volo, specialità Trap. Nella seconda prova di Coppa del Mondo in corso a Rabat gli azzurri Jessica Rossi e Mauro De Filippis hanno vinto entrambe le medaglie d'oro in palio oggi. "Sono distrutta ma felice - ha commentato a fine gara la poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012 - È la prima gara di una stagione importante, per cui cominciare così sicuramente ti da tranquillità e conferma che stiamo lavorando bene. L'allenamento e la fase preparatoria sono stati impostati al meglio e siamo nella giusta direzione. Ora ci prendiamo un altro po' di riposo e poi proseguiamo con gli impegni della stagione per arrivare nel migliore dei modi a Parigi". "Dopo mesi di intensa preparazione atletica e tecnica l'oro di oggi mi conferma che sto lavorando nel modo giusto per ottenere i risultati che voglio" le parole del tarantino De Filippis, portacolori della Polizia di Stato.