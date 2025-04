Torino batte Udinese 2-0: Vanoli elogia la squadra in emergenza, Adams decisivo

"E' una vittoria anche per il futuro: dobbiamo capire che in alcune gare servono soltanto i tre punti": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, dopo il successo per 2-0 contro l'Udinese. "Eravamo in emergenza, ma chi ha giocato ha dato tutto - continua il tecnico granata in conferenza stampa - e abbiamo saputo soffrire: Masina ha avuto i crampi e Ricci un semplice sovraccarico".

C'è la firma di Adams su questo successo, arrivato in doppia cifra di reti in stagione: "Era al primo anno in Italia e si è subito adattato benissimo, da quando si è infortunato Zapata ha anche cambiato modo di giocare - commenta Vanoli - e con i numeri sta confermando che la società ha fatto un grandissimo colpo".

In casa Udinese ci ha messo la faccia la dirigenza. "La società deve essere presente, è per questo motivo che sono qui - ha dichiarato Gianluca Nani, direttore tecnico dei bianconeri - e dobbiamo stare zitti e lavorare: il momento non è positivo, fino a marzo eravamo la rivelazione del campionato e invece adesso siamo reduci da cinque sconfitte consecutive". E' a rischio la posizione di Runjaic? "Non mi aspettavo nemmeno la domanda, non c'è bisogno di confermare la fiducia nel nostro mister - la risposta del dirigente in conferenza stampa - e dobbiamo soltanto ripartire con forza: siamo contenti di lui, vogliamo chiudere bene la stagione".

Proprio l'allenatore dell'Udinese ha mostrato qualche rimpianto dopo la sconfitta di Torino: "Non c'è tanto da dire quando si perde, anche se abbiamo creato tante occasioni e abbiamo regalato il gol ai granata - l'analisi del tecnico tedesco con origini serbe - mentre noi non abbiamo segnato: dobbiamo rimanere positivi, è ciò che proverò a fare con i miei ragazzi".