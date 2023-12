Torino: Juric, 'Udinese bell'esame per la nostra maturità

"Siamo in un bel momento, vogliamo continuare la nostra serie positiva: la sfida contro l'Udinese sarà un bell'esame per valutare la nostra maturità": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta così la gara contro i friulani. "Non ci sarà Linetty perché ha un problema al polpaccio, al suo posto giocherà Ricci - svela il croato - mentre in attacco mi aspetto altri gol da Sanabria e Zapata: stanno facendo bene, il colombiano è un professionista esemplare". Infine, Juric analizza la questione Superlega: "E' positivo il fatto che non sia più il monopolio di Fifa e Uefa, ma la Superlega non va bene perché toglie il merito sportivo anche se era importante una decisione del genere per scuotere l'ambiente del calcio a trovare nuove soluzioni per migliorare questo sport".