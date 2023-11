Torino, pelle d'oca per il Sinner in vista della Davis

"Da dove cominciare... Che settimana speciale! Giocare in casa davanti al pubblico italiano è un'emozione incredibile che non si riesce a descrivere a parole. Non avrei mai potuto immaginare un'atmosfera così, da far venire la pelle d'oca. Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani. Adesso si parte per la Coppa Davis": così, con un post sui suoi profili social, Jannik Sinner, il giorno dopo la finale dell'Atp Finals, in proiezione Coppa Davis.