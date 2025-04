Torino-Verona 1-1: Cairo commenta il pareggio e il futuro di Elmas

"Sono dispiaciuto e speravo meglio, sembrava una partita nata per non essere vinta tra il rigore sbagliato e quel gol del Verona oltre all'espulsione di Ricci: abbiamo avuto una reazione rabbiosa, è andata così": a dirlo è il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo il pareggio interno per 1-1 allo stadio Olimpico Grande Torino.

"Elmas ha fatto un grande gol, proveremo a riscattarlo e cercheremo di fare del nostro meglio - aggiunge il numero uno del club granata - ma vedremo dopo la fine del campionato. Ricci? Non parlo di mercato, avremo una finestra dal primo al 10 giugno".