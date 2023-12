Tottenham cade ancora, Newcastle vince, Premier in bilico

In vista della decisiva sfida con il Milan in Champions League della prossima settimana, il Newcastle è stato sconfitto 3-0 dall'Everton nel posticipo della 15/a giornata di Premier League. Nell'altra partita giocata stasera, il Tottenham Hotspur ha perso per 2-1 in casa contro il West Ham. Con una formazione molto rimaneggiata a causa dei tanti infortunati, la squadra di Eddie Howe ha subito tutte le reti negli ultimi dieci minuti, segnate da McNeil, Doucoure e dall'ex dell'Udinese Beto. Il successo porta l'Everton fuori dalla zona retrocessione, dove era finito a causa della penalizzazione in classifica inflitta per mancato rispetto delle norme finanziarie. Anche oggi i tifosi hanno inscenato una protesta a Goodison Park, esibendo cartelli con il logo della Premier League accanto al messaggio: "Proteggere i pochi, non i molti". Per gli Spurs, quella di oggi è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, interrotta solo dal pareggio 3-3 con il Manchester City. Ora il Tottenham è quinto in classifica con 27 punti, a pari merito con il Manchester United. Il West Ham, con la rimonta nel secondo tempo grazie alle reti di Bowen e Ward-Prowse, è invece alla terza vittoria in quattro partite, ed è nono con 24 punti, a -1 dal Brighton e -2 dal Newcastle.