Tour: Philipsen Voglio maglia verde essere miglior sprinter

''Cosa mi aspetto da questo Tour? Essere il migliore sprinter e prendermi la maglia verde''. Così Jasper Philipsen a due giorni dalla partenza della Grand Boucle che per la prima volta avverrà in Italia, a Firenze. ''So che dovremo lottare e soffrire fino alla fine - ha aggiunto il vincitore della Milano-Sanremo 2024 - Ci saranno tanti avversari forti, penso a Pedersen, poi c'è Cavendish vuole battere il record di vittorie di tappa e anche altri. L'inizio sarà durissimo ma so di poter contare su una squadra che mi trascinerà fino all'arrivo''. Lo score di Philipsen è di sei vittorie al Tour (due nel 2022 e quattro nel 2023) e ha conquistato la classifica a punti nella passata edizione.