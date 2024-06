Tour; Pogacar,doppietta Giro-Tour? Mi piacciono le sfide

"Se la doppietta Giro-Tour sarà possibile? E' una grande sfida, ma a me piacciono molto le sfide, nel ciclismo non c'è nulla di facile, comunque sono pronto". La carica di Tadej Pogacar grande favorito per la vittoria finale della Grand Boucle cui arriva però dopo un periodo non facile, come da lui stesso raccontato oggi in conferenza in Palazzo Vecchio: le fatiche post Giro: la scomparsa del nonno ("Non potevo non andare dalla famiglia"), il Covid preso 10 giorni fa. "Lo avevo già avuto in passato, è stata come una lieve influenza, adesso sto bene, mi sono allenato, sono felice di essere qui". Poi sul duello più atteso, quello con Jonas Vingegaard: "Sono molto fiero di gareggiare con lui e proveremo a dare anche un grande spettacolo, lui è un atleta straordinario, mi piace tantissimo gareggiare con lui. Come batterlo? Arrivando primo ed evitando di fare errori, ogni più piccolo errore può essere fatale".