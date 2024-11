Trainer e 22 centri allenamento,Technogym partner Milano-Cortina

"Noi vogliamo fare di Milano-Cortina un'impresa. Siamo pronti per farne un progetto imprenditoriale, realizzare qualcosa contro tutto e tutti. Io sono convinto, grazie alla nostra esperienza, che possiamo fare qualcosa che va molto oltre. Far diventare l'Italia il primo produttore al mondo di qualità della vita, di sport e benessere. Le Olimpiadi non sono un punto d'arrivo ma un punto di partenza": così il presidente di Technogym Nerio Alessandri parla della ambizioni legate alla prossima Olimpiade di cui Technogym sarà fornitore ufficiale. I decimi Giochi nella storia dell'azienda che metterà a disposizione 22 centri di preparazione atletica, oltre ai centri di allenamento nelle sedi dei sei villaggi olimpici e nelle sedi delle competizioni. E 50 trainer in grado di parlare 22 lingue diverse a supporto degli atleti.