Tripletta norvegese nello slalom speciale di Wengen: vince Atle Mcgrath

Tripletta norvegese nel difficilissimo slalom speciale di cdm di Wengen: ha vinto in 1.45.94 Atle Mcgrath - 24 anni al terzo successo in carriera - davanti ai suoi connazionali Timon Haugan in 1.46.12 ed Henrik Kristoffersen in 1.46.23.

Italia ko anche in questa gara con un solo azzurro in classifica: Tobias Kastlunger 27/o e terzultimo in 1.48.22.

La coppa del mondo uomini passa ora in Austria, a Kitzbuehel, nel tempio dello sci con la mitica pista Streif, la pista tanto amata dall'azzurro Dominik Paris che vi ha vinto a ripetizione.

Martedì e mercoledì sono già in programma le due prove in vista della discesa di sabato che venerdì sarà preceduta da un superG e seguita domenica dal consueto slalom speciale.