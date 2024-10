Tuchel 'Inghilterra squadra di talenti, orgoglioso di guidarla'

"Sono molto orgoglioso di aver avuto l'onore di guidare la squadra inglese. Da tempo sento un legame personale con il gioco di questo paese, e mi ha già regalato dei momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l'Inghilterra è un enorme privilegio e l'opportunità di lavorare con questo gruppo di giocatori speciale e talentuoso è davvero entusiasmante". Sono le prime parole di Thomas Tuchel da ct della Nazionale dei Tre Leoni, che guiderà dal prossimo gennaio. "Lavorando a stretto contatto con Anthony (Barry ndr) come mio vice allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l'Inghilterra vincente e i tifosi orgogliosi - le parole del tecnico tedesco riportate dal sito della Federcalcio inglese -. Voglio ringraziare la FA per la fiducia e non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio insieme". "Per ogni inglese nel calcio, lavorare con la nazionale è l'apice e non ho esitato quando Thomas mi ha chiesto di unirmi a lui di nuovo - ha aggiunto il vice allenatore Barry -. Questa squadra ha molto talento e ha fatto così tanto per unire il Paese, non vedo l'ora di incontrarli e lavorare con loro su questo entusiasmante progetto".