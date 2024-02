Tuffi: Mondiali; Pellacani 10/a in finale 3 metri, oro Chang

L'azzurra Chiara Pellacani ha chiuso al decimo posto la finale del trampolino da tre metri ai Mondiali di tuffi in corso a Doha. Ammessa alla decisiva serie di tuffi come quarta classificata, l'italiana ha commesso alcuni errori che l'hanno fatta scivolare indietro, comunque lontana dal podio dove sono salite due cinesi e una sudcoreana. L'oro è stato vinto da Yani Chang, al suo primo successo dai 3 metri, che ha preceduto la connazionale Ywen Chen, argento, e la coreana Suji Kim, medaglia di bronzo. L'altra italiana in gara, Elena Bertocchi, si è fermata in semifinale, diciottesima assoluta. Domani nella finale della piattaforma saranno presenti due azzurri, Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen, che hanno ottenuto rispettivamente il 13/o e il 18/o nelle eliminatorie. Entrambi sperano di conquistare la carta olimpica, che è sicura per i migliori 12 e possibile per i primi esclusi.