Tuffi: Mondiali; sincro 3 metri, Bertocchi-Pellacani ottave

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doha nei tuffi sincro da tre metri la coppia azzurra, non in una delle migliori giornate, chiude ottava con 260.28 punti la finale che apre il pomeriggio della sesta giornate all'Hamad Aquatic Center. Subito a rincorrere la prova delle azzurre - bronzo mondiale a Fukuoka 2023 e vice campionesse europee in carica - già indietro dopo gli obbligatori, non venuti come sempre per un sincronismo non ottimale. Vincono, confermandosi campionesse del mondo pur non dominando, le cinesi Chang Yeni e Chen Yani con 323.43 punti; argento alle australiane Maddison Keeney e Anabelle Smith, assolutamente da temere alle Olimpiadi, con 300.45 e il bronzo alle britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen con 281.70. Alle 16.30 la finale dal trampolino tre metri con Lorenzo Marsaglia tra i protagonisti, dopo aver superato la semifinale con il dodicesimo punteggio. Il 27enne romano presenterà la routine del mattino, con il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (3.9) al posto del doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (3.0).