Turismo: appello Santanchè a sindaco Genova 'mancano gli hotel'

"Credo che tutto questo funzioni da acceleratore, ci servono gli acceleratori degli eventi per poter fare le infrastrutture. Non solo gli impianti sportivi ma anche gli aeroporti, i treni e le strutture ricettive. E uso questo evento se mi consentire per fare un appello al sindaco (Marco Bucci, ndr). A Genova mancano gli alberghi, se non ci sono diventa un problema". Così la ministra del turismo, Daniela Santanchè, nel corso della presentazione nazionale a Roma dei valori di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. "Non solo a Genova - aggiunge Santanchè - ma un po' in tutta Italia, ci dobbiamo mettere a lavorare per avere più alberghi. Noi vi sosteniamo anche dal punto di vista economico perchè ci crediamo e lasciatemi dire che noi abbiamo un vantaggio, siamo l'Italia". "Oggi - prosegue la ministra del Turismo - per l'Italia, per la città di Genova e per la Liguria è un giorno importante. Con questo evento Genova ha avuto il riconoscimento del vostro lavoro. Questo riconoscimento lo guardo dal punto di vista del turismo. Oggi parliamo di turismi e lo sport fa parte di questi turismi. L'esperienza ci insegna che gli eventi sportivi aiutano nella destagionalizzazione, quindi questo aiuta moltissimo l'offerta turistica. Dico sempre che l'Italia non è in vendita ma dobbiamo saper vendere l'Italia. Questo vuol dire offrire una offerta turistica che abbia un grande appeal e, lasciatemi dire, che sia sexy nei confronti dei turisti. I dati - sottolinea - sono assolutamente confortanti, l'esperienza ci dice che dobbiamo puntare su questo. Il 2024 a Genova ma il 2025 continuerà per tutta la Regione capitale europea con un numero di turisti sempre più importante".