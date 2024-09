Tv: pallavolo, Sky acquisisce diritti Champions uomini e donne

Sky ha acquisito i diritti della CEV Champions League maschile e femminile di pallavolo per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026, grazie all'accordo siglato con Infront, detentore dei diritti. Si parte martedì 5 novembre con la prima giornata della competizione femminile, mentre l'inizio del torneo maschile è programmato per martedì 12 novembre. Un lungo cammino che porterà fino alle Final Four femminili, il 3-4 maggio, e maschili, il 17-18 maggio. La più importante competizione europea per Club della pallavolo sarà su Sky e in streaming su NOW, con sei squadre italiane impegnate nella competizione, tre femminili - le campionesse in carica di Antonio Carraro Imoco Conegliano, Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci - e tre maschili, Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e Vero Volley Monza.