U.21: 28 convocati per le partite con Lettonia e Turchia

Sono 28 i giocatori convocati da Carmine Nunziata per il prossimo doppio impegno della nazionale under 21 nelle qualificazioni a Euro 2025. L'unica novità è rappresentata da Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus, miglior giocatore dell'Europeo Under 19 vinto dall'Italia e che era stato convocato in Under 20 nelle precedenti finestre. Gli azzurrini, che si raduneranno domenica sera a Cesenatico (Forlì-Cesena), devono affrontare la Lettonia e la Turchia rispettivamente a Cesena venerdì 22 marzo e a Ferrara martedì 26. Ecco i convocati: Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio). Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo). Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo). Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).