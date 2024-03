U.21: Nunziata "ora due gare fondamentali, dare il massimo"

La nazionale U.21 è in ritiro a Cesenatico per preparare il doppio impegno di qualificazione a Euro 2025, venerdì prossimo con la Lettonia a Cesena e martedì 26 con la Turchia a Ferrara "due partite fondamentali per il nostro cammino - le definisce in conferenza stampa il tecnico azzurro, Carmine Nunziata , dobbiamo fare il massimo anche perchè siamo l'unica squadra del girone che ha un doppio impegno e sarebbe importante ottenerlo. "In questi tre o quattro giorni di ritiro - prosegue Nunziata - dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene". L'Italia con 11 punti al momento è in testa al girone con una lunghezza di vantaggio sull'Irlanda e due sulla Norvegia, un vantaggio che poteva essere maggiore senza "i due punti persi all'andata con la Lettonia - afferma il selezionatore -. Per il resto il bilancio è positivo, i ragazzi stanno facendo bene, anche se possiamo fare meglio alcune cose". Il tecnico ha convocato ben 28 giocatori, spiegando di aver voluto "valutare lo stato di forma di tutti, visto anche che c'è qualcuno che viene da un infortunio". Soddisfatto del minutaggio dei suoi ragazzi ("molti hanno trovato continuità, sono giovani e non è facile giocare sempre in Serie A e Serie B"), per le due sfide con Lettonia e Turchia il tecnico azzurro potrà contare anche su alcuni giocatori già entrati nell'orbita della Nazionale: "Spalletti ha grande attenzione per l'U.21 e per tutte le nazionali giovanili. Visto che abbiamo due partite di qualificazione ha deciso di lasciarceli".