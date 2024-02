Ucraini e rifugiati, il ministro Abodi incontra atleti Taekwondo

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha incontrato al Foro Italico gli atleti ucraini di Taekwondo che da due anni si allenano presso il centro di preparazione della FITA, e gli atleti rifugiati dall'Iran e dall'Afghanistan. Con loro, anche gli atleti della Federazione Italiana Taekwondo, inclusi i già qualificati alle prossime Olimpiadi: Vito Dell'Aquila, Simone Alessio ed Antonino Bossolo. "Questi ragazzi sono straordinari e l'armonia nel gruppo, dove atleti della nazionale italiana di taekwondo convivono con atleti rifugiati, ragazze e ragazzi ucraini, è eccezionale - ha commentato il ministro - E' il senso di umanità che mi ha maggiormente colpito. La capacità di accoglienza, anche nei momenti difficili, da parte di questa federazione rappresenta un esempio che sosterremo con tutte le nostre forze, perché è un punto di riferimento per l'intero panorama dello sport italiano". La FITA, ha assicurato il Presidente della Federazione, Angelo Cito, continuerà a impegnarsi attivamente per aiutare gli atleti a realizzare i loro sogni, a ritrovare il sorriso e ad offrire le migliori condizioni per proseguire il percorso nel Taekwondo che rappresenta la loro vita.