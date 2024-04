Udinese: Balzaretti "fatte scelte dolorose, appello ai tifosi"

"Grazie a Cioffi e al suo staff per quello che hanno fatto. Purtroppo, un dirigente è chiamato a fare scelte anche dolorose. Ora ci concentriamo sul rush finale in cui c'è bisogno del contributo di tutti". Lo ha detto Federico Balzaretti, direttore dell'Area tecnica dell'Udinese, alla presentazione del nuovo tecnico, Fabio Cannavaro. "Serve l'unità delle varie componenti - il suo appello -: bisogna che l'ambiente faccia sentire la propria vicinanza alla squadra. Abbiamo scelto Cannavaro per l'esperienza che porta, per l'entusiasmo con cui ha accolto la nostra idea, per le indicazioni che ci ha dato su come e dove intervenire. Ci attendono delle battaglie sportive e la personalità di un tecnico di questo spessore può fare la differenza".