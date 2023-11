Udinese: Cioffi 'amaro epilogo, colpa di una scivolata'

"Il calcio è fatto di episodi: qualcuno scivola e ti resta l'amaro in bocca per una vittoria meritata che sfuma, ma dopo un chilo e mezzo di cioccolata ci può stare". Così il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi dopo il pareggio interno con l'Atalanta. "E' inutile piangersi addosso - ha aggiunto - ma guardare gli aspetti positivi per ripartire di slancio. Quando ho accettato di tornare a Udine sapevo le potenzialità che c'erano, altrimenti avrei firmato in Arabia. Il rigore calciato da Success? E' un rigorista, al pari di Pereyra. Ha preso la palla lui e a me sta bene. Adesso mandiamo in nazionale 11 calciatori, segno che l'Udinese sa sempre scegliere bene i propri calciatori e poi aspetto tutti per la ripresa con la Roma".