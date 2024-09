Udinese-Como 1-0, friulani in testa con Juve, Torino e Inter

Primo posto in classifica almeno per due settimane, grazie alla sosta per le nazionali e alla rete di Brenner. Sono passati soli tre mesi dalla serata infernale di Frosinone, in cui aveva un piede e mezzo in B, ma per l'Udinese pare un'era: la medesima formazione di allora lotta su ogni pallone, vince e convince, anche con la buona sorte e ringraziando Cutrone, che nel recupero del secondo tempo ha ciabattato a lato il rigore del pari. Il Como torna a casa senza punti e assaggia la spietatezza della Serie A, dove ogni errore può costare i tre punti. La squadra di Fabregas gioca bene ma non concretizza. L'Udinese, invece, è cinica e sul finire di primo tempo trova il vantaggio con Brenner. Nella ripresa, il Como ci prova, i padroni di casa resistono e sfiorano anche il secondo gol. Al 95' Cutrone manda fuori un rigore accordato per fallo di mano di Payero in area