Udinese: Runjaic, felice per tifosi dopo sofferenza scorso anno

"Ci concentriamo soltanto su noi stessi. Quello che sta succedendo a Roma in questi giorni non ci deve interessare. Siamo contenti di essere primi in classifica, soprattutto per i nostri tifosi che hanno sofferto tanto lo scorso anno". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, in vista della trasferta all'Olimpico coi giallorossi. "Non guardiamo la classifica, né l'avversario - ha assicurato il tecnico tedesco -, ci concentriamo solamente sulla partita che dobbiamo fare. Juric porterà qualche novità, non so bene quale direzione prenderà la Roma con lui, ma la pressione è tutta sulle loro spalle. Noi vogliamo giocare bene al calcio, fare una buona prestazione sotto ogni punto di vista e portare a casa dei punti". Per l'allenatore sarà la sua prima volta nella Capitale: "Non sono mai stato a Roma nella mia vita, nemmeno da turista - ha candidamente ammesso -. Sarà comunque emozionante per me. Posso assicurare che siamo preparati per questa trasferta. Affronteremo una squadra di qualità. con giocatori di grande valore. La Roma ha fatto un mercato importante. Se giocheremo come il primo tempo a Parma, può andare molto male. Se vogliamo fare punti dobbiamo approcciare in maniera diversa la partita". Nessuna anticipazione sugli interpreti che utilizzerà: "Ho molte possibilità e ho grande fiducia nei miei ragazzi - ha ricordato Runjaic -, anche chi è entrato in corsa a Parma ha dato tanto. È un bene per un allenatore avere tante possibilità a disposizione. Non ho ancora deciso quale sarà il modulo e quali saranno i titolari. Dobbiamo pensare anche alla sfida di Coppa Italia con la Salernitana. Tutti i ragazzi fin da quando sono arrivato hanno dato un contributo importante. Il mio motto è 'tutti insieme', questo deve essere il nostro riferimento e la nostra filosofia di gioco. Vale anche per chi è in panchina, solo così possiamo fornire grandi prestazioni". Il tecnico non poteva certo glissare sul primato in classifica, benché non si faccia illusioni: "E' un bellissimo momento ma abbiamo l'obbligo di essere realisti, non dobbiamo assolutamente montarci la testa. Di fronte abbiamo un percorso di crescita ancora molto lungo. Abbiamo ancora tante partite da giocare e non abbiamo ancora fatto nulla, vogliamo continuare con questo entusiasmo. Siamo ottimisti. È importante, al di là dei fattori esterni che ci possono essere nell'arco di una stagione, mantenere sempre chiari i nostri principi e continuare nel nostro percorso di crescita", ha concluso.