Uefa investe 12,1 milioni di euro in sostenibilità nel calcio europeo

Nel 2023/24 l'Uefa ha investito un totale di 12,1 milioni di euro in iniziative per la sostenibilità, con 79 azioni mirate e oltre 100 indicatori chiave di prestazione che monitorano i progressi dal 2021/22, nell'ambito di un approccio trasparente e basato sui dati alla sostenibilità sociale e ambientale. E' quanto emerge dal Respect Report 2023/24 che fornisce una panoramica completa dei progressi compiuti verso questo obiettivo la scorsa stagione.

La comunità per la sostenibilità del calcio europeo - si spiega nel report - è stata ulteriormente rafforzata, con tutte le 55 associazioni nazionali affiliate che ora hanno un responsabile della sostenibilità e una strategia in atto, ciascuna modellata per soddisfare le proprie esigenze specifiche ma allineata alla strategia di sostenibilità Strength Through Unity.

"La sostenibilità non è solo un obiettivo per l'Uefa - afferma il presidente dell'Uefa Aleksander Čeferin nella sua prefazione al rapporto - è una responsabilità che abbracciamo con tutto il cuore. Con il supporto dei nostri partner e della famiglia del calcio europeo, ci impegniamo a garantire che il gioco che amiamo lasci un'eredità positiva per le generazioni future".