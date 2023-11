Uisp Sport Impact Lab, ultima fase raggiunta

Sport Impact Lab, il contest Uisp finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuove imprenditorialità sportive, è arrivato alla fase finale. Il contest è stato lanciato lo scorso maggio e sono stati presentati 37 progetti, provenienti da tutta Italia: una Commissione di valutazione ha selezionato le migliori nove idee innovative che verranno presentate a Roma venerdì 10 novembre a partire dalle 10 presso i locali di Industrie Fluviali. Grazie ad un percorso di tutoring affidato ad esperti, i team in gara presenteranno i piano di sviluppo progettuali, avendo ciascuno tre minuti a disposizione. Questa è la dinamica del Pitching Day, uno dei momenti più importanti del contest, durante il quale una giuria di esperti, insieme alla commissione di valutazione, selezionerà e premierà i migliori tre progetti. Il contest, finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuove professioni e imprenditorialità sportive e a trovare soluzioni ai bisogni del "terzo settore sportivo", è parte del progetto SportPerTutti, sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e promosso dall'Uisp, in collaborazione con Simurg Ricerche. All'evento parteciperanno anche imprese e potenziali investitori provenienti dal mondo sportivo, associativo, imprenditoriale e turistico. La giornata si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali del presidente Uisp Tiziano Pesce, al quale seguiranno gli interventi di Daniele Mirani, presidente Simurg Ricerche e Vincenzo Manco, responsabile Centro studi e Terzo Settore Uisp. Seguirà il pitch vero e proprio, che verrà presentato da Luna Esposito di Will media, nel quale i rappresentanti delle idee in gara avranno tre minuti ciascuno per esporre alla giuria i dettagli del progetto. L'evento terminerà con il responso della giuria e con la proclamazione dei tre progetti vincitori. "L'obiettivo di questa iniziativa e dell'intero progetto SportPerTutti - afferma Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - è quello di sostenere l'accessibilità dell'attività sportiva e valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post pandemia, insieme a università, rappresentanze sociali, enti locali, centri di ricerca imprenditoriali e del terzo settore sportivo".